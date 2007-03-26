СКАНДАЛ! Рыжий «Иванушка» попался на краже

Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов во время ужина в итальянском ресторане захотел пополнить свой домашний бар дорогим коллекционным вином. Факт кражи зафиксировала камера внутреннего видеонаблюдения. Этот неприятный инцидент произошел, когда певец вместе с супругой веселился в компании своих друзей в любимом заведении. Молодые люди то и дело поднимали тосты то за женщин, то за наступившую весну, то за прошедшие дни рождения разных коллег. В целом празднество было веселым, и компания расходиться не собиралась. В какой-то момент Андрей отошел от стола к стойке бара покурить, чтобы не дымить на женщин. Затянув сигарету, «рыжий» обратил внимание на то, что бармен периодически отходит в служебное помещение, чтобы не скучать в отсутствие клиентов. Поэтому при желании можно легко взять понравившуюся бутылку с дорогим алкоголем. Улучив удобный момент, Андрей как бы невзначай взял бутылку, чтобы изучить выгоревшую от старости этикетку на ней. Внимательно рассматривая французские надписи, он дошел до стола, где веселились его друзья. Он, по всей видимости, уже представлял, как эта бутылка с красным вином украсит коллекцию его бара. Эти иллюзии в один миг испортили сотрудники безопасности заведения, которые вместе с менеджером заведения подошли к певцу. Они попросили его отойти, чтобы не афишировать неприятный факт и чтобы не ставить в неловкое положение «Иванушку». Они сразу попросили вернуть на стойку бара «случайно прихваченную» бутылку бургундского вина урожая 1979 года стоимостью 400 евро. «Рыжий» не признавался в случившемся до тех пор, пока ему не продемонстрировали видеосъемку всего случившегося. Отпираться было бессмысленно, и певец вернул бутылку. Инцидент был исчерпан.