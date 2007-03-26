Звезда «Бумера» отбил почку своему коллеге

На съемках второй части фильма «Параграф 78» звезда «Бумера» Владимир Вдовиченков отбил почку актеру Азизу Бейшеналиеву. Съемки проходили в подземном гараже, и Бейшеналиев в темноте не рассчитал с ударом ноги. - Я очень сильно заехал Володе спецназовским ботинком в колено, а потом нечаянно задел его ножом, и у Вовки на груди пошла кровь, - признался «Твоему ДНЮ» Азиз. - Вдовиченков в долгу не остался. Во время съемок очередного эпизода он с такой силой ударил меня, что отбил мне почку. Ассистенты режиссера вызвали «скорую». Осмотрев актера, медики экстренно увезли его в больницу.