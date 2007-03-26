Леонардо ДиКаприо подсел на таблоиды

Актер и его возлюбленная с интересом читают журналы, где пишут о них и их личной жизни. Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio) и его возлюбленная Бар Рафаэли (Bar Refaeli) снабдили себя в пятницу вечером полным набором журналов Star, Us Weekly и Life & Style. Для пары, которые неоднократно высказывались негативно в адрес некоторых журналов, это достаточно несвойственно. Хотя, это объясняется достаточно просто - кто сможет пройти мимо заметок про собственную личную жизнь. Чуть позже пара посвятила немало времени супермаркету Ralphs, где успели приобрести себе некоторые товары из отдела парфюмерии. Напомним, что недавняя поездка в Тель-Авив, Леонардо ДиКаприо и его подруги супермодели, Бар Рафаэли была осуществлена ради официального представления Лео семье его возлюбленной. Возможно, приезд Лео и Бар на празднование дня рождения брата Рафаэли, было отвлекающим маневром для главного события в жизни этой пары. Источник рассказал изданию, что данное мероприятие "было для только близких друзей и семьи". Посвященные лица утверждают, что пара угощала гостей прекрасными конфетами и кексами перед объявлением главной новости, произнесенной в виде тоста. Источник объясняет, "Бар сказала, что Лео попросил, чтобы она стала его женой, и она ответила согласием." Друзья пары заявили, что на конец года запланирована маленькая, частная церемония венчания, которая состоится в Израиле, сразу же после урегулирования вопроса с документами ДиКаприо и Рафаэли.