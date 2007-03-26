Cвершилось! Наоми Кэмпбелл закончила уборку туалетов

Тротуар стал настоящим подиумом для супермодели Наоми Кэмпбелл, когда она в великолепном блестящем вечернем платье, с обнаженными плечами, в изящных босоножках на высоком каблуке и с грациозной улыбкой на устах выплыла в конце последнего рабочего дня из гаража для мусоровозов в Манхэттене, где по приговору суда 5 дней выполняла функции уборщицы. Модель села в свой серебристый Rolls Royce, дав возможность многочисленным папарацци, столпившимся неподалеку, запечатлеть ее во всей красе перед тем, как умчаться прочь. 36-летняя супермодель была приговорена судом к 5 дням общественных работ за то, что в порыве гнева швырнула в свою домработницу мобильным телефоном. Одетая в оранжевый плащ и армейские ботинки, с маской, защищающей от пыли, Наоми убирала этажи гаража, куда съезжаются мусоровозы, в ее функции также входила чистка туалетов и уборка раздевалок для сотрудников гаража. Босс модели, заместитель начальника Департамента очистки Альберт Дюррелл похвалил свою подчиненную, сообщает АР. "Мисс Кэмпбелл успешно справилась с работой", - сказал он. Дюррелл отметил, что модель вела себя очень хорошо, и к ней у него не было никаких претензий.