В недавнем интервью Fergie раскрыла секреты своего стиля. Сексуальная экс-участница группы Black Eyed Peas, успешно делающая сольную карьеру, предпочитает трендовый стиль шестидесятых, который она комбинирует со своим собственным, индивидуальным стилем. Она заявила: «Мне нравятся короткие юбки A-силуэта, однако я также стремлюсь сохранить какую-то часть самой себя в любой одежде. Я смешиваю самые разные стили – от Brigitte Bardot до Julie Christie; кроме того, мне нравятся Steven Tyler и хип-хоп группы – спектр достаточно широк». Также певица призналась в интервью The Metro, что пытается бороться со своей страстью к натуральному меху. Она заявила: «Я больше не покупаю новый мех, однако у меня полно старого».