Натали Имбрулья больше не будет сниматься в «мыльных операх»

Певица и актриса Натали Имбрулья вернется в кино и сыграет роль в новом фильме «Elise» режиссера Джеймса Богля. Фильм, жанр которого определяется, как «мистическая драма», будет сниматься на родине певицы. Натали исполнит роль женщины, к которой является привидение ее исчезнувшей сестры. Певица согласилась сняться в этой ленте, чтобы доказать злопыхателям, что в состоянии справиться со сложной ролью, а не только играть в мыльных операх. Напомним, что Натали Имбрулья начинала свою карьеру, снимаясь в популярном телесериале «Соседи», а первым опытом в кино для нее стала роль в шпионской комедии «Johnny English» (2003), в которой также снимался «мистер Бин» Роуэн Аткинс, сообщает Intermedia. «Героиня картины очень чувствительная и хрупкая, и я подумал, что с этой ролью может справиться только Натали, которая уже давно хотела попробовать себя в серьезном кино, - сообщил режиссер картины Джеймс Богль. - Я уверен, что этот проект, в основу которого лег роман Джорджии Блейн «Closed For Winter», будет для нее удачным началом покорения большого экрана». Съемки «Elise» начнутся весной. Выход картины на экраны ожидается уже в следующем году. Что касается дел музыкальных, то в настоящее время певица заканчивает работу над своим очередным, четвертым по счету альбомом. Последователь диска «Counting Down The Days» (2005), как сообщается, запланирован к релизу на июнь этого года.