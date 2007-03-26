Интимные дневники Анны Николь Смит ушли за 512500 долларов

Два дневника модели Playboy Анны Николь Смит ушли с молотка за 512500 долларов. Дневник 1992 года, содержащий 26 записей, датированных с 3 июня по 16 августа, продан за 282500 долларов. Дневник 1994 года ушел за 230000 долларов. Счастливым обладателем личных вещей звезды стал немецкий бизнесмен и ее поклонник. В дневнике 1992 года есть такие слова: "Я ненавижу мужчин за то, что они все время хотят сексуальных связей. Я ненавижу секс". В дневнике также имеются заметки о том, что она обманывала своего покойного 80-летнего мужа, сообщает сайт "Новости Америки". В дневнике 1984 года Смит пишет: "Каждый час я успокаиваю его лекарствами и молитвами". Между тем, многие СМИ сообщают о том, что в организме Смит перед смертью находилось критическое количество снотворных препаратов. Ожидается, что в понедельник будут опубликованы данные вскрытия звезды. По-видимому, также будут названы причины смерти бывшей звезды. На Ebay.com распродавались личные вещи Смит, среди которых были удостоверения личности, магазинные чеки и другие вещи, которые никогда ранее не предлагались публике. Вещи Анны Николь остались у ее бывшего телохранителя Уильяма Каслберри, который работал в охране у многих знаменитостей, и у Дэвы и Эрика Риддинга, которые собственно и заметили Анну Николь, когда она была никому не известной танцовщицей в Хьюстоне (Техас), были первыми ее менеджерами в течение двух лет, а впоследствии написали ее биографию под названием Great Big Beautiful Doll. Люди, которые читали дневники, говорят о том, что в них много сенсационных откровений. К сожалению, в дневниках нет ответа на самый главный вопрос, кто же все-таки является отцом ее дочери и наследницы Дэниэлин.