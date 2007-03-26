На похороны Ратмира Шишкова пришла вся «Фабрика Звезд-4» и Крутой

Сегодня на столичном Калитниковском кладбище состоялись похороны трагически погибшего несколько дней назад в автокатастрофе Ратмира Шишкова – солиста группы «Банда» и участника телепроекта «Фабрика звезд – 4». Несмотря на то, что после окончания четвертой «фабрики» прошло уже три года, и многие персонажи этого проекта уже не общаются друг с другом (а кое-кто из них, оказавшись вовлеченными в войны кланов шоу-бизнеса, и вовсе перебежали в противоположные лагеря), сегодня все как один пришли на похороны своего товарища по «фабрике». Продюсер «Фабрики звезд – 4» Игорь Крутой, а также работавший некоторое время на проекте Евгений Орлов также приехали проводить в последний путь погибшего артиста. После отпевания в церкви гроб с телом Ратмира был выставлен для прощания с родственниками, друзьями и коллегами по сцене, собщает fandeeff.narod.ru. Гроб был закрытым, так как загоревшийся во время аварии бензин не пощадил тела артиста.