Анджелина признается в лесбийских и садомазохистских наклонностях

26 марта 2007, 18:30

Красивая, добрая, порочная. Анджелина Джоли усыновляет детей, словно белых медвежат, организует кампании по оказанию помощи бедным, сочетается браком с самым сексуальным мужчиной планеты (Брэд Питт), но, запершись в своей комнатке, мечтает о садомазохистских отношениях с женщинами. Кажется, в книге, в названии которой фигурирует имя голливудской звезды, все написано, черным по белому. Шокирующие признания были опубликованы вчера на страницах немецкого издания Bild Zeitung, самого популярного таблоида, в то время как автор этих пикантных признаний находилась во Вьетнаме, где она заканчивает процедуру усыновления трехлетнего Пакс Тхена. "Я хотела вступить в брак с женщиной!" – таким было первое заявление. "Я занималась садомазо сексом в 14 лет", – продолжает она. И потом с обезоруживающей откровенностью признается: "У меня неугомонная душа мужчины". Анджелина сообщает, крайне откровенно, что ей нравятся "самые разные типы: мужеподобные девушки, женоподобные мужчины. Потому что я чувствую себя и мужчиной, и женщиной". И в качестве подтверждения своих слов она называет имя и фамилию своей любовницы. К чести хроники, этот грешок уже был раскрыт. Модель, о которой идет речь, уже рассказала о любовных отношениях, которые связывали ее на протяжении нескольких лет с дивой, и привела некоторые пикантные подробности. Но некоторые недоверчивые люди все же подозревали, что восточная девушка говорит неправду, чтобы сделать себе рекламу. Недоверие крепло по той причине, что Анджелина хранила молчание, не подтверждая версию об их любовной связи. Но вот теперь сама актриса рассказала, что на протяжении многих лет, возможно десяти, она поддерживала любовную связь с Дженни Шимицу. Тайная связь, характеризовавшаяся безудержными страстями: "Я хотела целовать ее и трогать. Я прекрасно понимала, что смотрю на нее, как смотрят мужчины. И так, просто и естественно, я влюбилась в женщину. Тогда я поняла, что для меня не было разницы. Я женщина, которая любит, и неважно, к какому полу принадлежит предмет моей любви". В книге описывается еще более душераздирающий эпизод, касающийся другой любовной истории. Речь идет об отношениях с режиссером, актером и певцом Уильямом Робертом. В первую брачную ночь Джоли написала своей кровью на стенах: "В конце концов". Принимая во внимание ее вкусы, в этом нет ничего особенного, поскольку уже в 14 лет вместо того, чтобы мечтать о романах, она занималась садомазохистской любовью и охотно пила человеческую кровь. Не станет ли добрый чудак Брэд Питт, в свете эти прекрасных признаний, представлять себя искусанным и обескровленным по прихоти молодой супруги Розмунды? Анджелина рассказывает, что в начале их отношений, во время каникул в Кении, ночью в их номер ворвались охранники, встревоженные тем, что услышали шум, похожий на крик дикого животного. Дело было в том, что этот шум раздавался из алькова любовников. А правда ли это или рекламный ход, станет известно из будущей книги.

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