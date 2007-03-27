Аврил Лавин плевала на папарацци

22-летняя канадская певица, Аврил Лавин (Avril Lavigne), в преддверии выхода нового альбома, поделилась впечатлениями о своих недавних скандальных выходках. Так, например, молодая звезда во всём обвинила вездесущих папарацци. «Когда я покидаю бар, вокруг меня толпится десяток репортёров. Все они толкаются, провоцирую меня, норовят как-то зацепить и всё ради скандального кадра! Когда я покидала клуб «Hyde», меня ослепили сотней фотовспышек. Я была просто взбешена и не смогла сдержаться, плюнула в одного из назойливых хамов. Они просто сошли с ума от радости! «Аврил, плюнь в меня, в меня!» кричал каждый. Это была какая-то вакханалия, все эти люди ненормальные. Фигурально выражаясь, я плевала на них всю жизнь, но именно этот случай попал на первые страницы таблоидов. Ненавижу папарацци!» - заявила Лавин.