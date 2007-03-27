«Spice Girls» снова на сцене!

Слухи о возрождении знаменитой поп-группы 90-х, «Spice Girls» время от времени появляются и угасают, а вместе с ними угасают и надежды давно повзрослевших поклонниц. Однако, судя по всему, «пробное» возвращение группы таки состоится уже в ближайшее время. Об этом поведала Мелани Чисхолм (Mel C), последняя из отказавшихся солисток. «В последнее время все только и говорят, что я не хочу выступить в составе группы. Но это не так! Недавно я созвонилась с девушками и мы решили, что соберемся на какое-нибудь шоу уже в ближайшее время. Пусть это будет лишь один вечер, но никто уже не сможет сказать, что я не хотела возвращения. Думаю, все удивятся и будут рады!» - отметила Мел.