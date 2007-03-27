«Ассорти» дали концерт в Турции

На днях солистки группы «Ассорти» летали в солнечную Турцию, где давали концерт перед аудиторией, которая состояла исключительно из представителей мужского пола. Девушки пели для участников международной конференции производителей пива, проходившей в одном из лучших отелей курорта Белек –«Rixos Premium». - У нас был всего один день, - вспоминает Мария Зайцева. – Но мы хотели успеть и отдохнуть, и поработать. Практически сразу отправились на пляж, где устроили импровизированную фотосессию, потом долго гуляли и наслаждались морским воздухом. А вечером состоялся концерт. Узнав, что в зале будет около трёхсот мужчин и всего лишь несколько женщин, мы напряглись. И на сцену вышли с волнением. Однако нам удалось обрадовать своим выступлением всех гостей. Со сцены нас отпустили с трудом. В зале, естественно, начался ажиотаж. Бурная ответная реакция трёхсот мужчин на эффектных исполнительниц оказалась более чем заметной. «Ассорти» покидали сцену под крики и шквал аплодисментов.