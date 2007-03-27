Ростропович отмечает 80-летний юбилей

Всемирно известный виолончелист, дирижер, народный артист СССР Мстислав Леопольдович Ростропович отмечает свое 80-летие. В честь юбилея легендарного виолончелиста и дирижера во вторник в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт звезд и праздничный ужин, участниками и гостями которого станут крупнейшие мастера мирового искусства и государственные деятели, ученики юбиляра и его супруги - оперной певицы Галины Вишневской, многочисленные друзья и коллеги Ростроповича, сообщает "Интерфакс". Мстислав Ростропович родился 27 марта 1927 года в Баку, в семье музыкантов. В 15 лет начал преподавать в музыкальном училище в Оренбурге, в 16 лет поступил в Московскую консерваторию. В 18 лет Ростропович получил первую премию на Всесоюзном конкурсе молодых музыкантов, а в консерватории его перевели со второго сразу на пятый курс. И сразу по окончании начал свою блестящую концертную деятельность. 26 февраля президент РФ своим указом наградил музыканта орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Как сообщила пресс-служба главы государства, Ростропович награжден "за выдающийся вклад в развитие мирового музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность".