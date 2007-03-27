Бритни Спирс попала в больницу с новой болью

Кажется, природа сделала все, чтобы 25-летняя певица, как можно дольше, не попала на первую вечеринку после выписки из реабилитационного центра. Вместо того, чтобы веселиться на вечеринке по случаю дня рождения ее бывшего мужа, Бритни Спирс (Britney Spears) мучалась с сильной зубной болью у стоматолога. В субботу вечером Брит неожиданно для всех срочно поспешила в больницу. Буквально сразу стало известно, что это не рецидив ее алко-депрессии, а неприятный и болезненный недуг – у певицы сильно разболелся зуб. Бритни пришлось делать небольшую стоматологическую операцию «по скорой помощи». По некоторым данным, она сломала один из зубов. Спустя час Спирс выписалась из больницы Century City Hospital в Лос-Анджелесе. «Бритни не была госпитализирована, она просто поехала в дантисту. У нее болел зуб. Это все, что у меня есть сообщить вам», - заявил взволнованной прессе представитель Лари Рудольф (Larry Rudlolph). А пока она мучалась там со своим зубом, бывший супруг Кевин Федерлайн (Kevin Federline) отмечал свое 29-летие в клубе PURE в Лас-Вегасе. Бритни очень хотела попасть на этот праздник. Но сначала Кевин первую - намеченную на 21 марта вечеринку «ради семьи» - в день выписки Бритни Спирс, которая ради этого события досрочно окончила курс лечения в реабилитационной клинике. «Он решил, что будет достаточно одной вечеринки (в Лас-Вегасе)», - сказал представитель Федерлайна. – Кевин сейчас хочет сфокусироваться на семье». Однако, по слухам, праздник в Голливуде сорвался из-за того, что клуб просто не смог найти спонсоров для организации вечеринки. 20 марта она выписалась из реабиталиционного центра Promises в Малибу, где проходила курс лечения от алкоголизма и депрессии. В клинику Спирс поступила 22 февраля, после серии странных поступков - например, стрижки наголо В Promises Брит проходила курс лечения от алкоголизма и депрессии. После выписки 25-летняя певица пока еще не успела натворить ничего скандального. В минувшие выходные Брит видели на уроках танцев, во время ужина с подружками в японском ресторане и в салоне красоты.