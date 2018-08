Киркоров пойдет под суд

Певица Анжелика Агурбаш заставит Филиппа ответить за оскорбление. Недавние гастроли Филиппа Киркорова в столице Белоруссии завершились нешуточным скандалом, который может и вовсе обернуться новым судебным процессом. Обиженный на свою бывшую подопечную – Анжелику Агурбаш – певец в сердцах позволил себе несколько резких высказываний в ее адрес. И его можно понять: некоторое время назад белорусская певица, которая два года назад с треском провалилась на «Евровидении», первая обвинила Киркорова в плагиате. Анжелика с полной ответственностью заявила, что написанная Киркоровым для «фабриканта» Дмитрия Колдуна песня Work Your Magic «слизана» с хита группы Modern Talking Exit to the Brooklyn. К тому же певица с поразительной уверенностью добавила, что, прослушивая мелодии, она «совершенно не понимает, где звучит песня Киркорова, а где – Modern Talking». Это при том, что сам солист группы – Томас Андерс – утверждал, что песня Киркорова даже отдаленно не напоминает их композицию. Киркоров мог ожидать подобных высказываний от кого угодно, но только не от Агурбаш, с которой после «Евровидения-2005» он сохранил дружеские отношения. Но масла в огонь подлили и другие высказывания певицы, в которых она едва ли не обвиняла Киркорова в том, что он разоряет белорусское государство, имея в виду предстоящий европейский конкурс. Накопленное возмущение и недовольство Киркоров выплеснул на родине Агурбаш и Колдуна, которого он продюсирует на «Евровидение» в этом году. Во время концерта в Минске Филипп был не в силах сдержать эмоции и назвал Анжелику завистливой женщиной и предателем. Его слова на следующий день «добрые люди» донесли певице. Как стало известно «Z», она пришла в ярость и пообещала разобраться с Киркоровым в суде. А наутро разозленная Агурбаш созвала в офис адвокатов. Сам певец новость о возможном судебном иске воспринял с удивительным спокойствием. – Я не собираюсь отказываться от сказанного, – признался «Z» Филипп. – Но если у госпожи Агурбаш хватит совести подать на меня в суд, я тут же подам встречный иск на нее за клевету в мой адрес. Ее публично озвученные домыслы, что эту песню вообще написал не я, повергли меня в дикий шок. Я долго молчал, но в Минске на вопрос о том, какие отношения меня сейчас связывают с Агурбаш, я ответил честно – рассказал всю нелицеприятную правду. Хотя мне в какой-то степени было стыдно рассказывать об этом и неловко за ее поведение, потому что, как мне кажется, я сделал для нее немало.