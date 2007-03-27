Для Пугачевой от лимузина постелили.... линолеум

Концерт Аллы Пугачевой в Пензе был запланирован на семь часов, но ее поклонники стали собираться у служебного входа цирка уже в половине пятого. Натиск поклонников сдерживали омоновцы. Когда организаторам позвонили и сказали, что Алла Борисовна выехала из гостиницы, сотрудники цирка начали мыть полы у служебного входа. Специально для гостьи на бетонный пол постелили линолеум. Лимузин Пугачевой подъехал к цирку за час до концерта. Надежды поклонников на то, что Примадонна хотя бы помашет им рукой, не оправдались. Она очень быстро вышла из машины и скрылась в дверях в сопровождении охранников. Прежде чем наложить грим и надеть концертный костюм, Пугачева осмотрела сцену, зрительный зал и только после этого ушла в гримерку. Концерт задержали на полчаса. Зрителей пускали в зал только через один вход, остальные были перекрыты. Люди толкались, искали свои места, кто-то пытался пристроиться на ступеньках, но милиционеры не разрешали оставаться в проходах, пишет «Комсомольская правда – Пенза». Алла Пугачева вышла на сцену, как обычно, в черном балахоне. Первой песней концерта была «Мы приехали!». - Кажется, что я была у вас уже сто раз! - поделилась певица. - Потому что давно живу, давно пою... Наверно, слышали, что я буду выступать до 60 лет. - Нет, вечно! - не согласились поклонники. - Вы что же, хотите, чтобы я умерла на сцене?! Многие горожане пришли на концерт с букетами, в каждом из которых не по три розочки, а штук по 15! Но милиция следила за тем, чтобы зрители не выходили в проходы, и поклонники растерялись, когда же преподнести цветы Примадонне. Проблему решила она сама. - Я вижу в зале цветочки, - сказала Пугачева. - Вот я сейчас спою песню, и вы можете мне их отдать. Потом она спустилась со сцены, фанаты подходили к ней, дарили цветы и конфеты. В одном ряду была замечена женщина, внешне похожая на Пугачеву: и прической, и манерой одеваться. Она вышла с цветами и, видимо, ждала какой-то реакции от Примадонны. Но та не обратила на нее внимания, взяла цветы и пошла дальше. На протяжении всего концерта в зале царила теплая, добрая атмосфера. Аплодисменты не смолкали. Пугачева говорила, что любит цирк и счастлива, что ее здесь так хорошо принимают. Алла Пугачева привезла с собой шесть бэк-вокалистов и «фабриканта» Майка Мироненко. - После наших гастрольных выступлений Майка стали любить еще больше, - поделилась со зрителями Пугачева. - Такой пацан хороший! Он очень талантливый. Но некоторым любить его нельзя, уж очень он молодой. Даже слишком молодой. Мироненко исполнил две песни, после чего Пугачева продолжила свое выступление. К концу программы зал аплодировал и подпевал стоя. - Я стою перед вами, вы - передо мной, и пусть это будет самое приятное противостояние сегодня вечером! - сказала звезда. Концерт длился около двух часов. После выступления поклонники опять атаковали лимузин звезды. Та отказалась раздавать автографы, села в машину и уехала отдыхать в правительственную гостиницу. На следующий день в три часа дня в сопровождении машин ГАИ Алла Борисовна отправилась в Саранск, чтобы продолжить гастрольный тур по городам Поволжья.