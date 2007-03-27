Свадьба «татушки» - вранье газетчиков

На праздновании 45-летия Алексея Митрофанова Юля Волкова ни на минуту не разлучалась с бойфрендом Парвизом. Их страстные лобзания не остались без внимания гостей. - Медовый месяц! - прокомментировала порно-звезда Лена Беркова. - Они ведь недавно поженились, если верить газетам… - Ага, ты им больше верь! - засмеялся продюсер Александр Валов. - Какая свадьба?! У этого Парвиза официальная жена – солистка группы «Тутси», и у них маленький ребенок, сообщает shoowbiz. Вот те раз! А как же сладкая сказочка некоторых газетчиков о свадебном путешествии в Таиланд, о тайном бракосочетании с Парвизом, на которое не была приглашена даже Лена Катина, и о том, что ради любимого Юля приняла ислам?! После праздника мы поспешили связаться с пресс-атташе группы «t.A.T.u.» Женей Воеводиной, пишет «Экспресс газета». С тяжелым вздохом девушка сказала: - Вполне допускаю, что Юля могла заявить, будто Парвиз стал ее мужем. Но не стоит буквально понимать все, что говорит звезда. Никакого бракосочетания между ними не было!