Тимати в память о Ратмире сделал татуировку

Вчера родные и близкие друзья прощались с 19-летним участником группы «Банда» Ратмиром Шишковым. Чудовищная авария в центре Москвы унесла жизни юного и жизнерадостного музыканта и четырех его друзей. На Калитниковском кладбище вчера было как никогда многолюдно: проводить «фабриканта» в последний путь пришли все, с кем его когда-либо свела жизнь. Самые близкие друзья Ратмира, в числе которых был и Тимати, ночь перед похоронами провели в его квартире. Они как могли успокаивали его безутешную маму Лялю Михайловну и помогали решать организационные вопросы похорон. Почти все расходы взяли на себя именно его друзья и продюсер «Фабрики звезд - 4» Игорь Крутой. Игорь Яковлевич отложил все свои дела и наутро приехал попрощаться с юным подопечным. Продюсер и композитор одним из первых приметил талантливого цыганского парня и предложил ему стать солистом группы «Банда». Он поддерживал юное дарование, помогал ему до последнего дня, пишет газета «Твой день». Следом за Крутым в церковь, в которой отпевали Ратмира, стали подниматься приехавшие «фабриканты»: Настя Кочеткова (с мужем Резо Гигинейшвили), Стас Пьеха, Антон Зацепин, Ирина Дубцова. - Мы помним его живым, и никто из нас не может поверить в то, что его больше нет с нами, - в один голос повторяли «фабриканты». Только у Тимати уже не было сил ни говорить, ни плакать. Красные от слез глаза рэппер прятал под темными очками. После смерти Ратмира в память о младшем брате, как называл его Тимати, он сделал татуировку на руке. - Она состоит из нескольких строчек последней песни Ратмира «Мой путь», - рассказал друг певца Сергей. - Я как будто похоронил брата, - сказал после похорон Тимати. Прежде чем тело сына предали земле, его мама умоляла родных открыть гроб, чтобы последний раз взглянуть на любимого сыночка. Когда крышку приоткрыли, обессилевшая от горя женщина (к этому времени ей сделали не один успокаивающий укол) упала в обморок. - Врача, реанимацию, срочно! - кричали выбежавшие из церкви родственники. – Ляле плохо, она потеряла сознание! Потерянную женщину на руках отнесли к дежурившим врачам, и через некоторое время она при поддержке родных шла к месту, где должны были похоронить ее единственного сына. Она поцеловала фотографию Ратмира и прокричала, что было силы: - Оставьте меня в покое! Сынок, ты был моей жизнью, но мы с тобой скоро увидимся...