CРОЧНО! Повалий обокрали карманники

Николай Басков в последнее время распространяет вокруг себя одни неприятности. Не успели отыскать знаменитый чемоданчик артиста из крокодиловой кожи, как у его верной подруги — Таисии Повалий — в аэропорту Сан-Франциско увели сумочку с документами. Теперь подруга Баскова по сцене вместе с супругом вынуждены задержаться в Штатах, чтобы восстановить документы, пишет «Московский Комсомолец». Николай и Таисия возвращались с совместного тура по городам США и Канады, радовались успеху и предвкушали встречу с родиной. Не тут-то было: Таисии родные просторы показали фигу. По ее собственной вине. В аэропорту Сан-Франциско, куда Басков с женой Светланой, Таисией и ее супругом прибыли из Майами, чтобы затем вылететь в Россию, у украинской звезды средь бела дня своровали сумку. Повалий поплатилась за собственную беспечность. Уверилась, что Америка — не какая-то там дикая страна, где мошенники к законопослушным гражданам в карманы лезут, и, направившись за своим багажом, на секунду оставила без внимания небольшую сумочку. Там помимо личных вещей и денег находились паспорта ее и мужа — украинский и заграничный. Тут-то злоумышленник и приделал звездной вещице ноги. Сотрудники службы безопасности аэропорта, а затем и полиция, опросили певицу и ее сопровождающих. Клятвенно пообещали сделать все возможное для обнаружения преступников. Но попытки американских стражей порядка задержать грабителей по горячим следам не увенчались успехом. Таким образом Таисия Повалий и продлила свое пребывание в Америке, теперь ставшее вынужденным.