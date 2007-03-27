Гурченко устроила скандал в ресторане

На показ живого классика моды Вячеслава Зайцева Людмила Гурченко приехала в компании 18-летнего студента ГИТИСа Ивана. Узнав, что мероприятие задерживается, оригинальная пара переместилась в уютный ресторанчик в Гостином Дворе, но расслабиться как следует друзьям не удалось. Актриса попросила у официанта бутылку шампанского, но, узнав, что игристое закончилось, пришла в состояние гнева: такой рассерженной Людмилу Марковну давно не видели. Первым делом актриса и ее молодой спутник заказали зеленый чай, который звезда трогательно пила из блюдечка, пишет газета «Твой день». Но с каждой минутой задержки показа собеседникам становилось, видимо, все скучнее – Гурченко решила заказать бутылку шампанского: на удивление, обычного «Советского». Но даже его в меню ресторана не оказалось, а от предложенного вина легенда кинематографа отказалась, причем сделала это в такой агрессивной и грубой форме, что официант опешил. Не обращая внимания на извинения молодого человека, актриса продолжала кричать, возмущаясь ужасным сервисом. Официанту Михаилу пришлось бежать в противоположный конец Гостиного Двора, где в vip-зоне шампанское все-таки нашлось. «Уговорив» несколько бокалов, Людмила Марковна с Иваном проследовали в зал, где расположились в первом ряду рядом с Александром Масляковым и его женой.