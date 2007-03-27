Ирина Дубцова решила усыновить ребенка

Ирина Дубцова завершила запись своего второго альбома. Диск должен выйти в свет в апреле, его название пока не сообщается, но известно, что в трек-лист пластинки войдут композиции «Ветра», «Медали», «Жарко» и др. Одна из новых песен записана в соавторстве с группой «Плазма». Кроме того, в одном из недавних телеинтервью Ирина Дубцова сказала, что не прочь усыновить ребенка. Как сообщает Intermedia, ее супруг Роман Черницын не стал опровергать заявление Иры, но пояснил, что, хотя они очень любят детей, конкретных планов на этот счет пока нет. У пары уже есть годовалый сын Артем.