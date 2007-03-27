Майкл Джексон решил переплюнуть Элвиса Пресли

27 марта 2007, 13:15

До этого не додумался даже сам Элвис,- Джексон рассматривает идею создания своей копии высотой в 50 футов. "Это неплохо бы смотрелось в песках пустыни," сказал Майк Лакман (Mike Luckman), консультант компании по организации масштабных развлечений Luckman Van Pier. "Лазерные лучи были бы направлены на статую так, чтобы она была видна отовсюду. Можно было бы использовать неон, он замечателен, но это - старая школа." Партнер Лакмана, Андре Ван Пьер (Andre Van Pier), который проектировал футуристические скафандры, которые были одеты недавно на Боно на концерте в Новом Орлеане. Он также изобразил схематически декорации и реквизиты в виде гигантской диалоговой видеоигры, где принимали участие человеческие киборги, которыми управляла аудитория. Сказанный Лакман: "Майкл, просмотревший эскизы, выразил восхищение в их адрес." Джексон, который купил дом в Лас-Вегасе, встретился с чиновниками туризма и владельцами гостиниц. Проводя переговоры о продолжительном шоу, которое бы очень походило на шоу Селин Дион, проходившее в течение 20 недель ежегодно, четыре года подряд, в Колизее, который был построен для нее во дворце Caesars. Последний такой показ Дион - проходил 15 декабря. У некоторых вызывает сомнения, что 4,100-местная арена может заполниться во время выступления талантливого, но обладающего спорной репутацией Майкла Джексона (Michael Jackson). Особенно начиная с 2005 года, когда Калифорнийский суд признал Джексона невиновным, однако двое присяжных чуть позже признались в том, что чувствовали его вину по делу о соблазнении малолетних. Однако осуществление нынешней мечты Джексона может стать реальным. У Майкла есть достаточно мощный покровитель в лице Пола Маккартни. "Пол Маккартни сейчас как раз в раздумьях о финансировании этого показа. Он до сих пор находится под впечатлением, незабываемого выступления «Beatles», который проходил в Cirque du Soleil", рассказал источник. Пока финансирование этого проекта находится под вопросом, Джексон бросил все свои силы на работу над новым альбомом, в котором найдется место для стиля рэп. "Он не решил о том, насколько важен для него сейчас проект со статуей," сказал репортер Майкла, Раймон Бэйн (Raymone Bain). "Майкл пребывает в студии с ноября месяца, работая над музыкой. Ему выдвигали различные предложения. Но проект в Лас-Вегасе для него сейчас не приоритет. На данный момент он находится в Лас-Вегасе. Ему довольно комфортно пребывать там. Это очень удачное место, особенно, когда под рукой множество продюсеров, поэтов-песенников. Сейчас проходит запись совместно с продюсерами Родни Джеркинса (Rodney Jerkins) и Neffu." Однако другие источники утверждают, что Майклу Джексону сейчас не до записи альбома, он все еще обеспокоено решает вопрос о положении его финансовых дел.

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