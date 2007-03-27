Анна Николь Смит умерла из-за передозировки сразу девятью лекарствами

Стали известны причины смерти звезды Playboy Анны Николь Смит – по мнению экспертов, модель умерла от злоупотребления сразу девятью лекарствами. Отмечается, что немаловажную роль в трагическом случае сыграл снотворный сироп, которым Анна Николь злоупотребляла особенно сильно после возникновения инфекции от боттокса в ее ягодицах. Детальные результаты экспертизы стали известны в понедельник, тогда же медики сообщили, что Анна Николь Смит отказалась за три дня до своей смерти от госпитализации, предпочтя перенести болезненное состояние на ногах, постоянно употребляя лекарства в больших дозах, сообщает AP. Кроме того, модель Playboy злоупотребляла сильнодействующим седативным препаратом, который выписываются крайне редко. Стоит отметить, что именно он стал в 1962 году причиной смерти кумира Анны Николь Смит легендарной актрисы Мэрилин Монро. Представитель комиссии также отметил, что вариант с самоубийством отпадает, так как суициденты используют значительно большее количество лекарств. В заключении говорится, что причиной смерти стал именно "коктейль" из всего того, что принимала Анна Николь Смит, а не один определенный препарат. Фотомодель принимала одновременно лекарства от депрессии, бессонницы и тревожного расстройства, что и привело в итоге к смерти, говориться в экспертном заключении. Анна Николь Смит скончалась восьмого февраля 2007 года в одном из отелей Голливуда. Прибывшие на место медики попытались спасти фотомодель, однако их попытки оказались безуспешными.