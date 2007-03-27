Брюс Уиллис наслаждается обществом Кортни Лав

Пара уже неоднократно появляется в общественных местах вместе, но они каждый раз отрицают наличие романа в их отношениях. На праздновании своего 52-летия, 19 марта, Брюс Уиллис (Bruce Willis) наслаждался времяпрепровождением с Кортни Лав (Courtney Love). Источник рассказал нью-йоркскому изданию Daily's News: "19 марта пара находилась в ночном клубе Roxy, что на бульваре Sunset. Они растворились друг в друге и ничего не замечали вокруг себя. Они вели себя, как обычно ведут себя влюбленные на первой неделе ухаживаний."