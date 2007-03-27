ШОК! Анна Семенович чуть не утонула в Таиланде

Анна Семенович свой недавний отпуск проводила в Таиланде. Девушке очень нравится отдыхать в этой стране, вот только настроение девушке испортил неприятный инцидент. Отдыхала Семенович на Пхукете. Погода была отличная, и девушка с удовольствием купалась в море. Певица прекрасно плавает, но однажды она заплыла слишком далеко. "Я не заметила, как заплыла очень далеко от берега, - рассказывает певица. – И когда я начала тонуть, на помощь ко мне ринулся молодой человек. Он быстро доплыл и вытащил меня из воды. "Спасатель" оказался нашим туристом, и теперь мы друзья, ведь я ему обязана жизнью", пишет "Комсомольская правда". Кстати, экс-коллега Анны по группе "Блестящие" Ксюша Новикова тоже отдыхала в Таиланде, но у нее таких приключений на воде не было. Другая "блестящая" Юля Ковальчук проводила отпуск на острове Бали, а Надя Ручка отправилась на пляжи Арабских Эмиратов .