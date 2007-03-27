Конкурсанткам «Мисс Вселенная-Украина» запрещено заниматься... сексом!

10 апреля выяснится, кто будет представлять Украину на мировом конкурсе в Мексике, пишет «Сегодня». На кастинге конкурса «Мисс Вселенная-Украина», прошедшем в понедельник, 26 марта, в отеле «Премьер Палас», в полуфинал отобрали 10 участниц. Каждая из них демонстрировала не только достоинства фигуры, но и интеллектуальный уровень. Шоу-финал конкурса состоится 10 апреля в «Премьер Паласе». По словам Александры Николаенко, представителя «Мисс Вселенной» в Украине, в состав жюри, кроме украинских экспертов, войдут российские звезды. На вопрос, что запрещено конкурсанткам, Николаенко ответила: «Запретов нет, но сексом, например, точно нельзя заниматься. Это, пожалуйста, в другое время».