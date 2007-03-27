Эминем и его бывшая жена договорились не критиковать друг друга

Рэппер Эминем и его бывшая жена Ким Мэтерс договорились не критиковать друг друга на публике. Решение вести себя прилично было принято на судебном заседании, в ходе которого экс-супруги, разводившиеся уже два раза, пришли к выводу, что оскорбления в адрес друг друга могут навредить их 11-летней дочери Хэйли, передает АР. Слушания проводились в связи с тем, что ранее в марте Эминем подал ходатайство в суд округа Макомб в штате Мичиган с тем, чтобы Мэтерс запретили делать в отношении него в СМИ порочащие, унижающие, провокационные и другие заявления отрицательного характера. В последнее время Ким Мэтерс в ряде теле- и радиоинтервью критиковала своего бывшего мужа, в частности, заявляла, что он неверный и незаботливый, а также пренебрежительно отзывалась о его половых способностях. Сам Эминем на слушаниях не присутствовал, но общался с судьей по телефону. Стороны достигли соглашения, о чем и было объявлено. "Мы счастливы, что суд смог довести это дело до справедливого и объективного решения", - заявил адвокат Эминема Харви Хауэр. В свою очередь Майкл Смит, адвокат Мэтерс, сообщил, что решение было достигнуто "всецело во благо ребенка". "Ким Мэтерс и Эминем будут пытаться налаживать отношения и не смогут плохо отзываться друг о друге в присутствии ребенка", - добавил он. Дочь Хэйли родилась у пары в 1996 году, в 1999 они поженились, в 2001 развелись, в январе 2006 поженились снова, а в конце прошлого года расстались окончательно.