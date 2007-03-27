Вдова Айзеншписа не успела рассказать всю правду

На прошлой неделе вдова известного продюсера Юрия Айзеншписа Елена Ковригина должна была рассказать о дальнейшей судьбе популярного певца Димы Билана. Однако пресс-конференцию пришлось отменить из-за экстренной госпитализации Елены Львовны. Мы уже писали о том, что Ковригина собиралась продемонстрировать журналистам подлинники документов, свидетельствующих о том, что права на исполнителя Диму Билана в рамках наследства Юрия Айзеншписа перешли к ней. Юрист Елены Львовны Павел Астахов намеревался рассказать о защите прав певца и о содействии его дальнейшему творческому росту. Сама Елена Ковригина не собиралась заниматься продюсерской деятельностью, но Биланом заинтересовалась крупная звукозаписывающая компания. После серии переговоров права на артиста решено было передать этой компании, и ее название должно было быть озвучено во время пресс-конференции. Когда мероприятие отменили, появились слухи о том, что у Ковригиной на самом деле нет никаких бумаг и оснований проводить конференцию на заявленную тему. А все заявления о наследстве были сделаны только для того, чтобы поднять шумиху в прессе. Однако Елена Ковригина эту информацию опровергает. Она чувствует себя значительно лучше и сама называет дату предстоящей встречи с журналистами. "Пресс-конференция будет на этой неделе в четверг, - сказала Ковригина. - Я выписалась из больницы". Вдова продюсера подтвердила, что на пресс-конференции назовет имя компании, которой собирается передать права на Билана. По словам Елены Львовны, ее задели слухи о собственной "подстроенной" болезни. "Все эти публикации в СМИ, конечно, очень неприятные", - сказала вдова Юрия Айзеншписа. Адвокат Ковригиной Павел Астахов объясняет резкое ухудшение состояния своей клиентки в том числе и стрессом. Все эти полтора года, в течение которых оформлялись права на наследство, Елена Львовна прожила в страхе. Женщина вынуждена была нанять охрану и личного водителя, так как всерьез опасалась за жизнь своего сына. Напомним, 15-летний Миша Айзеншпис – единственный наследник Юрия Шмильевича. Пока он не достиг совершеннолетия, наследством Айзеншписа, в том числе самым успешным его проектом Димой Биланом, распоряжается мама мальчика и его опекун Елена Ковригина.