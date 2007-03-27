Елена Ханга не вернется на ТВ

Знаменитая телеведущая Елена Ханга из программы "Принцип домино" уходила, чтобы заняться работой над неким "новым проектом". Однако до сих пор ни одной программы с участием Елены на телевидении не появилось. "Боюсь вас разочаровать, но никакого нового телевизионного проекта у меня нет", - призналась сама Ханга. "Мы четыре с половиной года делали передачу, и она была популярна, - говорит Елена. - Но любая, даже самая любимая пластинка когда-то заканчивается, это же понятно. По второму, третьему разу делать одну и ту же тему... Даже самые талантливые авторы уже выбились из сил. Одни и те же люди приходили на передачу к нам, к Молчанову, Лолите. Все зрители уже знали эти истории. А когда начинается халтура, надо бежать. Должно быть стыдно, когда ты на улице встречаешься глазами с людьми, а они отводят взгляд". По словам самой телеведущей, до такого пока не дошло. "Потому что надо уходить на пике популярности, а не тогда, когда тебя уже никто не смотрит", - считает Ханга. В ближайшее время на телевидения Елена не вернется. Сейчас телеведущая с удовольствием посвящает все свое время семье, пишет "Собеседник". "Я между мужем и ребенком, - описала она свое нынешнее состояние. Да, теперь я гораздо больше времени провожу с мужем. Какое же это наслаждение, когда к тебе обращаются не "госпожа Ханга", как к телеведущей, а "госпожа Минтусова", как к жене уважаемого политолога. Я не знаю, надолго ли у меня такая эйфория, но это так приятно – быть "за" мужем". Елена Ханга вне работы на телевидении чувствует себя вполне комфортно. Да и друзья поддерживают решение ведущей взять тайм-аут. "Мои друзья в принципе очень критически относились к моей деятельности, - признается Ханга. - Они меня называли "телевизионной попсой". А сейчас они говорят, что наконец-то я могу заняться самообразованием и начать жить, как нормальные люди". "Я человек, которому нужно, чтобы было обязательно интересно то, что он делает, - резюмирует Елена. - Если мне неинтересно, то у меня глаз не горит, и это с экрана очень видно. Будет интересный проект – я, вне сомнений, за него возьмусь".