Пятая свадьба певицы Аниты Цой

Певица Анита Цой стала свидетелем на свадьбе у своей подруги и костюмера Надин. Ранее Анита сообщала, что придет на эту свадьбу в умопомрачительном платье. Но потом она отказалась от этой мысли, чтобы не затмить собой невесту. В итоге Анита появилась на свадьбе в скромном красном плаще. Жизненная история подруги Надин вдохновила Аниту на написание ее последней песни "Lover". А после выхода этой песни Надин решила выйти замуж в шестой раз, сообщает сайт Дни.ру. История жизни и любви Надин уникальна. После того, как она разошлась со своими предыдущими мужьями, Надин не поставила крест на отношениях с ними. Всех мужей она в дальнейшем женила на своих подругах. Некоторые из "бывших" Надин даже пришли не ее новую свадьбу. Надин работает театральным костюмером и не первый год активно участвует в создании сценического образа Аниты Цой. Отношения с певицей у нее очень теплые. Такие, что Анита согласилась стать свидетелем на ее свадьбе. Певица первой поздравила жениха и невесту и закричала "горько". А также стребовала с Надин обещание, что это ее последний брак. Анита подарила молодоженам дорогой набор для разделки мяса. По ее словам жених и невеста любят хорошо поесть. Первые тосты произносили и распивали шампанское не отходя от дверей загса Бабушкинского района Москвы.