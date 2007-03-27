В «Городе грехов 2» сыграют Депп и Бандерас

В интервью телеканалу MTV Родригес взял и заявил, что в "Городе грехов 2" сыграют Джонни Депп и просто хороший друг Роберта Антонио Бандерас. Официальные контракты еще не подписаны, но Родригес уже приготовил роли в сиквеле для звездной парочки. Депп упустил возможность сыграть роль Джеки-Боя (которую исполнил Бенисио Дель Торо) в первом фильме из-за съемок в "Распутнике". Зато теперь готовится взять реванш в образе печального художника Уолласа, который большую часть фильма будет видеть галлюцинации из-за дурного влияния наркотиков. У Джонни несомненно получится. Что касается Бандераса, то с его ролью пока ничего не решено. Однако харизма Тонио и признание в любви к комиксам "Город грехов" произвели такое впечатление на Фрэнка Миллера, что тот даже расширил роль Джессики Альбы в сиквеле, которой, возможно, предстоит крутить экранный роман с персонажем Бандераса.