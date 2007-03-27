Срочно! Звезда «Некрасивой» ждет прибавления

Церемония награждения премией Top Beauty Awards собрала самых красивых звезд кино, телевидения и шоу-бизнеса. Премии получали представители известных косметических фирм, зато вручали памятные награды певицы, актрисы и телеведущие. Звезды сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина и Григорий Антипенко заняли места в первых рядах. Юлия, как известно, в скором времени ожидает пополнения. Актриса прекрасно выглядит и вопреки суевериям гордо демонстрирует свой ставший уже очень заметным животик. Такшина тоже вручала одну из наград, и ведущая церемонии Екатерина Стриженова поздравила актрису с грядущим прибавлением. Юлия достойно справилась со своей задачей и по настоянию Стриженовой даже получила лишний букетик. Возлюбленный Юлии Григорий Антипенко изначально не должен был участвовать в церемонии. Но ведущая решила задействовать и его. Вместе с певицей Славой Григорий зачитывал имена победителей и вручал дамам дипломы и памятные подарки. Все это время Слава и пыталась заигрывать с Григорием, но Юля Такшина смотрела на это с улыбкой. Зато Екатерина Стриженова начала переживать за семейное счастье актерской пары и демонстративно встала между Славой и Антипенко. Мария Голубкина тоже устроила из вручения наград настоящее шоу. Актриса томно и с придыханием зачитывала названия косметических средств, временами нарочно коверкая их названия. Впрочем, публике и самим награждаемым актерские забавы Голубкиной пришлись по душе. А телеведущая Аврора, вручая призы за лучший аромат, поделилась подробностями семейной жизни. Оказывается, супруг теледивы совсем не чувствует запахов. Поэтому Авроре приходится брать на себя ответственность как за собственный парфюм, так и за парфюм супруга. Группе "Фабрика" во время церемонии пришлось пройти своеобразный тест. Екатерина Стриженова поинтересовалась у девушек, кто у них в группе главный и кто вручит главный приз. "Фабрикантки" ответили, что у них все главные. Однако награду за первое место – изящную статуэтку в виде девушки перед зеркалом – вручала Сати Казанова. Так что, по крайней мере, на один вечер девушка стала лидером девичьего коллектива. Другими гостями церемонии стали телеведущие Марика, Елена Малышева, актрисы Алена Хмельницкая, Юлия Рутберг и Татьяна Веденеева, певица Инна Маликова и многие другие.