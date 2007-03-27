Готовится к выходу новый фильм с Николь Кидман

Партнером актрисы по съемочной площадке является Дэниел Крейг. Оригинальное название детища режиссера Криса Вайтца (Chris Weitz) - "Темные начала: золотой компас"(In His Dark Materials: The Golden Compass). Сюжет фильма основан на трилогии Филлипа Пуллмана «Тёмные начала». В ролях помимо Николь Кидман, снялись следующие актеры: Дэниел Крейг (Daniel Craig), Ева Грин (Eva Green), Дакота Блу Ричардс (Dakota Blue Richards) и другие. Лента повествует о путешествии двенадцатилетней героини с целью спасения похищенного друга сначала к полярным льдам, а потом и по параллельным вселенным. Мировая премьера фильма запланирована на 7 декабря 2007г.