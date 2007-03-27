Снуп Догг и Пи Дидди отменили концерты в Великобритании

Звукозаписывющий лейбл Polydor, представляющий Снуп Догга (Snoop Dogg) заявил, что рэппер, а также сопровождающий его в европейском туре коллега P Diddy отменили концерты в Великобритании, сообщает Reuters. Напомним, что на прошлой неделе Снуп Доггу отказали во въездной визе в Великобританию. У Снуп Догга уже возникали проблемы с въездом в Великобританию, после того как весной прошлого года он устроил драку в аэропорту Хитроу. У рэппера было запланировано пять выступлений на территории страны, первое из которых должно было состояться во вторник, 27 марта 2007 года, на площадке Wembley Arena. Музыкант выразил готовность предоставить правительству гарантии примерного поведения, чтобы как-то исправить ситуацию. В то же время сообщалось, что вторник концерт состоится без участия Снуп Догга. Теперь стало известно, что на территории Великобритании не будет выступать не только Снуп Догг, но и Пи Дидди. Тур рэпперов по Европе продолжится концертом в Дублине в субботу, 31 марта.