Виталий Козловский нашел свою любимую

Коллекция клипов Виталия Козловского пополнилось еще одной работой. Певец снялся в видео на песню "Красота-разлука". По сюжету, Виталий блуждает по роскошному дворцу, ища в толпе женщин в масках ту, которая станет его любимой. Наконец, после долгих колебаний певец снимает маску с одной дамы и оказывается, что она - та самая, кого он искал. Роль любимой девушки Козловского сыграла Александра Николаенко, которая, по словам певца, сама выразила желание сняться в его клипе. Руководил съемочным процессом режиссер Александр Игудин, который до этого тесно сотрудничал с Ассией Ахат, группами "Алиби" и "Четыре короля". Клип на песню "Красота-разлука" снимали сразу в двух версиях: русской и англоязычной. Эта композиция станет пилотным синглом к новому альбому Виталия Козловского, релиз которого назначен на осень две тысячи седьмого года. По материалам M1.