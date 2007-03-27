Гвен Стефани выпустит коллекцию часов

Предвидела ли сама Гвен Стефани, что ее марка L.A.M.B., запущенная в 2003 году, окажется столь успешной? Так или иначе, отношения у знаменитой певицы с миром prêt-à-porter сложились более чем удачно, и вскоре дизайнер расширит свою марку. В самое ближайшее время Гвен представит своим поклонникам линию из 28 «часов-украшений», которые она создавала с особым энтузиазмом. Простая и изящная внешне, эта коллекция произведена в лучшем швейцарском исполнении, а позолоченные детали оправдывают цены этих милых часов – от 195 до 650 евро. Параллельно с этой коллекцией Гвен Стефани уже создала и линию часов «Harajuku Lovers» - еще более забавную и полную интересных деталей. Данная коллекция, которая с февраля этого года продается во всех фирменных бутиках, выдержана в японском стиле. Надписи, иероглифы и герои японских комиксов – все это отлично вписывается в стиль последней коллекции брэнда L.A.M.B. У моделей этих часов (стоимостью от 69 до 99 долларов) практически нет ничего общего, кроме единой стилистики – задорной и эпатажной. «Японский» опыт оказался для Гвен успешной «пробой пера»: она осознала, что создание аксессуаров привлекает ее даже больше, чем создание самой одежды. И поэтому певица и дизайнер решила сделать часы неотъемлемой частью собственной успешной марки.