В Нью-Йорке выставлена на продажу скрипка Страдивари

Скрипка работы Антонио Страдивари 1729 г. выставлена на торги Кристис в Нью-Йорке. Ее стартовая цена составляет около $1,5 млн, передает РИА Новости. Известно, что первым владельцем инструмента был берлинский эксперт Август Ричерс, который продал скрипку "Мисс Прайс" студентке местной консерватории, из рук которой она плавно перекочевала к британцу Роберту Боуеру, владевшему самой крупной коллекций скрипок Страдивари. В 1922 г. эта скрипка была выкуплена и преподнесена в дар супругом знаменитой Мюррэй Ламберт, которая в начале ХХ в. была одной из нескольких британских музыкантш, выбравших профессиональную карьеру скрипачей. Скрипка получила нового, не менее прославленного владельца после смерти Ламберт – ее приобрел Сеймур Соломон, выдающийся нью-йоркский продюсер, создатель дома звукозаписи Vanguard, использовавший сначала технологию долгоиграющих дисков, а затем смело внедривший винил.