ТРАГЕДИЯ! Михаил Ульянов умер на руках у врачей

Народный артист СССР умер в клинике, куда был доставлен в прошлый четверг с приступом тяжелой хронической болезни, мучавшей его в течение нескольких лет. "Меня просто сразило известие о кончине Михаила Ульянова, - сказал председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. - Из жизни ушел великий русский артист. Это огромная невосполнимая потеря для всей театральной России". Прежде всего, это огромная утрата для театра им. Евгения Вахтангова, художественным руководителем которого Михаил Александрович был 20 лет. С этой сценой была связана большая часть жизни актера. В училище им. Щукина, находившемся при театре, через год после войны начался путь Ульянова в артисты. В 1975 г. за игру в вахтанговском спектакле "День-деньской" он получил Государственную премию РСФСР им. Станиславского. На этой сцене Ульянов на протяжении карьеры сыграл множество знаковых ролей. Михаил Александрович Ульянов родился 20 ноября 1927 г. в селе Бергамак Омской области. В 1950 г. закончил Щукинское училище и начал театральную карьеру. Он играл роли главные и второстепенные, положительные и отрицательные, в постановках классики и современной драматургии. Известность у театралов актер получил, сыграв роль Рогожина в инсценировке романа Достоевского "Идиот". В театре Ульянова привлекали характеры самые сложные и противоречивые. Антоний в "Антонии и Клеопатре", шекспировский Ричард III, Цезарь в инсценировке романа Торнотона Уайлдера "Мартовские иды", Ленин в постановке Роберта Стуруа "Брестский мир". В 1973 г. Ульянов дебютировал в качестве режиссера c пьесой Виктора Розова "Ситуация", и за тридцать лет поставил не один прекрасный спектакль. Миллионы зрителей знали и любили Михаила Ульянова за его роли в кино. Всесоюзное признание пришло к нему в 1964 г. с ролью Трубникова в гремевшем по всей стране "Председателе" - за эту роль он был удостоен Ленинской премии. Высоких государственных наград у Михаила Ульянова было много: орден Героя Социалистического труда, два ордена Ленина, орден Октябрьской революции. У него внушительный список профессиональных наград: венецианский "Золотой лев" и Государственная премия СССР за роль в фильме "Частная жизнь", премия президента России в области литературы и искусства (1998 г.), премия деловых кругов России "Кумир" "За высокое служение искусству" (1999 г.), приз "Кинотавра" 1997 г., "Золотой овен" 1999 г. и другие. Списку театральных и кинематографических ролей Ульянова может позавидовать любой актер - так же, как и его любви к профессии. Даже в 79 лет, несмотря на болезнь, он продолжил сниматься и играть на сцене. Только в марте этого года начал подумывать о завершении карьеры. "Михаилу Александровичу тяжело руководить труппой, - говорили коллеги. - Человек привык делать дело хорошо или не браться за него вовсе". Однако официально объявить о прощании с театром великий актер не успел.