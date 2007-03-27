18 апреля, Дворец Спорта, «Джем FM» представляет концерт группы «Сплин».Начало 19:00

«Раздвоение личности – кратчайший путь к душевному равновесию», - считает Макс Фрай, и музыканты группы "Сплин" с ним согласны. "Раздвоение личности" – лучший способ сохранить душевное равновесие, не сдерживая эмоций и чувств и выплескивая их в песни. Песни разные – меланхолические, минорные, жесткие и позитивные, светлые, лирические. Из таких разных песен состоит новый альбом группы, над названием которого музыканты долго не раздумывали – вариант "Раздвоение личности" стал первым и единственным. Что касается жанровых элементов, лидер коллектива, Александр Васильев, охарактеризовал как "классический рок-альбом с большим количеством авангарда". «Сплин» нечасто балует нас своими выступлениями, последний раз «сидящих и курящих» мы наблюдали в Киеве два года назад. За два года с группой произошло немало изменений: от смены состава (группа зазвучала более жёстко, исчезла флейта, появились явные гитарные и басовые партии) до долгожданного рождения сына у Александра Васильева. Все события и эмоции, случившиеся за два года с группой, составили основной материал новой пластинки.