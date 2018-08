Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк споют дуэтом

Джастин Тимберлейк решил помочь Бритни Спирс восстановить былую славу и планирует записать с Бритни песню. "Бритни очень тронута предложением Джастина", - сообщил источник из окружения певицы. Уже на этой неделе пара планирует посетить звукозаписывающую студию в Лос-Анджелесе, где их будет сопровождать продюсер Тимбаленд. Песня для дуэта Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка уже выбрана – ей станет классическая песня в стиле motown под названием You're All I Need to Get By, в оригинале исполненная Марвином Гэйем (Marvin Gaye) и Тамми Терелл (Tammi Terrell) в 1968 году, передает Bang! Showbiz. Несколько ранее в марте Тимбаленд якобы обратился за помощью к Джастину Тимберлейку. Тогда известный продюсер попросил музыканта помочь ему в "реабилитации" Бритни Спирс, которая тогда еще находилась в наркологической клинике в Малибу. Напомним, что в конце прошлой недели Бритни Спирс покинула заведение, однако решила не покидать Малибу, купив там же особняк, который находится недалеко от реабилитационного центра. Для того, чтобы въехать в новый дом немедленно, певица переплатила риэлтерам миллион долларов. Стоимость самого особняка составляет чуть более девяти миллионов долларов. "Ей просто не терпелось вернуться в нормальную жизнь", - прокомментировал спешку Бритни источник из ее окружения. Однако не все так гладко в жизни певицы. В прошедшие выходные Бритни Спирс решила посетить церковь. Как обычно, неподалеку собрались фоторепортеры, хотя ранее менеджер Бритни настоятельно просил представителей СМИ "не лезть в личную жизнь его подопечной". Вероятно, охранник поп-певицы посчитал, что один из фотографов, который попытался снять молящуюся Бритни, чересчур назойлив. Секьюрити выхватил пистолет и направил его на нарушителя спокойствия, который был схвачен. Несколько позже незадачливого папарацци все-таки отпустили.