Александр Филатович ставит рекорд в производстве видеоклипов

27 марта 2007, 17:48

Для этого он даже пожертвовал автомобилем... Украинский клипмейкер Александр Филатович, известный неординарным подходом к видеопроизводству, в буквальном смысле совершил переворот в установившихся стандартах съемки. 26 марта Александр менее, чем за 20 часов снял два полноценных видеоклипа. За пару дней до начала съемок пресса была заинтригована обещаниями применить на съемках небывалые до этого технические новшества. И их использование принесло свои плоды. Главным козырем Филатовича на этот раз стала мобильность. Клипы снимались на 6-ти локациях, в том числе, в двух специально подготовленных помещениях. При проведении натурных съемок, командой Филатовича применялись спецэффекты, в частности, разбивание автомобиля. Все это обещает интересный материал для зрителей и пищу для размышлений для специалистов. Теперь о музыке, которая стала основой для новых видеоклипов. Танцевальная песня певицы Lilu, на которую снят один из видеоклипов, называется «Тыц-тыц». Автор слов, музыки и аранжировщик Владимир Третьяков говорит об этой песне, как о весенней, танцевальной, полной жизни. В песне также применено интересное новшество – в ней использован народный японский инструмент кото. Вторая экранизированная песня Lilu называется «Будь ближе». Одну их главных ролей в клипе сыграл украинский шоумен Андрей Джеджула. Сама Lilu долго готовилась к съемкам, поскольку в клипе было достаточно много сложной хореографии. Lilu специально посещала танцевальные курсы и, совместно с балетом Soul B и хореографом-постановщиком Ольгой Симёжкиной, создала оригинальную танцевальную композицию. Также Lilu вместе с Андреем Джеджулой целый месяц напряженно занимались в танцевальном зале, чтобы отработать интересную хореографическую композицию. Над стилем нового видео и самой певицы работала целая команда талантливых стилистов. Это Алена Стельмашенко, и стилист-парикмахер Денис Яроцкий. И еще одна неожиданность: оператором нового видеоклипа выступит известный фэшн-фотограф Дмитрий Перетрутов. Отдельным ярким моментом стало разбивание автомобиля. Филатович приобрел этоу машину, но в качестве средства передвижения она послужила хозяину недолго. Для съемок самого динамичного момента клипа, красную спортивную иномарку разогнали и она на полной скорости врезалась в стену, картинно превратившись в груду металлолома. «Мы, конечно, не изобрели велосипед, мы его усовершенствовали - говорит Александр Филатович, - попытки снимать несколько клипов за одни сутки были и раньше. Но это были, как правило, низкобюджетные, статичные, неинтересные клипы. Ведь на самом деле, ничего сложного – снял три разные песни у трех разных стен – вот и три клипа. У нас же все совсем по-другому. Никто раньше не дерзал за 20 часов сделать две полноценные работы на шести локациях, еще и с применением спецэффектов. В успехе этой работы, главная заслуга команды, именно благодаря слаженной работе всего коллектива, включая артистов, все получилось быстро и качественно. Когда мы переезжали на другие площадки, там нас уже ждала часть техники. И именно в организации процесса весь секрет такой работы. Работать было непросто, но я рад тому, что нам удалось сделать это впервые». Александр обещает, что видеоклипы получатся динамичными, красочными, «богатыми» и разноплановыми, так что никто даже не заподозрит, что сняты они были менее, чем за сутки.

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