СРОЧНО! У Лободы анорекcия? (Ужасающие подробности)

Невероятная стройность Светланы Лободы давно стала популярной темой для обсуждений. Ходили даже слухи, что певица прибегла к услугам пластической хирургии и вынула себе пару ребер. Как сообщает «Газета по-киевски», ничего себе Светлана не вынимала и не ушивала, хоть раньше и была тяжелее килограммов эдак на 18. Просто еще перед тем, как стать солисткой мюзикла "Экватор", Лобода поставила себе цель: похудеть. Светлана крайне мало ест и до фанатизма трудится в тренажерном зале. В последнее время к этим нагрузкам добавились еще и репетиции "Танцев со звездами", и вот тут организм Светы не выдержал – врач констатировал истощение. С таким диагнозом нужно ложиться в клинку, но певица уж слишком азартно воспринимает свое участие в "Танцах" и с дистанции не собирается сходить... Теперь организаторы проекта озабочены "спасением Лободы" – специально для нее был вызван доктор, который лечит киевское "Динамо". Певица от его услуг отказалась и прибегла к услугам какого-то знакомого эскулапа – теперь тот прилагает все усилия, чтобы Светлана не упала во время ближайшего эфира.