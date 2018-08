The Bee Gees станут обладателями награды BMI за достижения в музыке

Компания BMI приняла решение вручить группе The Bee Gees награду за достижения в музыке. Торжественная церемония состоится 15 мая 2007 года в Беверли Хиллз. Премия Icon Award будет вручена легенде поп-музыки на ежегодной, проводящейся уже в 55-й раз, церемонии BMI. Пока остается неизвестным, выступят ли братья Барри и Робин Гибб на мероприятии. После смерти одного из братьев, Мориса Гибба, который скончался от сердечного приступа в 2003 году, музыканты выступали лишь единожды – в 2006 году на одном из благотворительных концертов, сообщает Reuters. На группу The Bee Gees выбор организаторов BMI пал за их "уникальное влияние на несколько поколений музыкантов". Таким образом коллектив The Bee Gees присоединится к таким деятелям музыки, как Джеймс Браун, Карлос Сантана, Пол Саймон, Долли Партон и ряду других. Самый старший из братьев – Барри Джибб (вокал, гитара) родился в 1947 году. Робин Джибб (вокал) и Морис Джибб (вокал, гитара) являются двойняшками и родились в 1949 году. С 1955 года они вместе с отцом стали выступать в кинотеатрах Манчестера как семейная рок-группа. В 1958 году семья эмигрировала в Австралию, где позже и была основана группа Bee Gees (по аббревиатуре Brothers Gibb). В 1962 году группа подписала свой первый контракт с лейблом Festival, дебютировав с синглом Three Kisses Of Love, а в 1965 году в Австралии вышел их первый лонгплей The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs. За историю своего существования The Bee Gees группа выпустила несколько альбомов, написала саундтрек к фильму "Лихорадка субботним вечером" (Saturday Night Fever, 1977), а в 1997 году The Bee Gees попали в Зал славы рок-н-ролла.