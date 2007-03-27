Бритни Спирс поражает нелепым видом

Бритни Спирс после выписки из реабилитационной клиники пытается вернуться к нормальной жизни. И действительно, ходить по ночным клубам без нижнего белья певица перестала, однако выглядит она не менее странно. Спирс появляется на публике в парике и каждый раз надевает новую шляпу. Головные уборы артистки выглядят весьма нелепо, особенно в сочетании с "бабушкиным" пальто или летним платьем в горошек. Глаза певица скрывает за темными очками, тоже разными. Правда, папарацци как-то удалось запечатлеть Бритни и без очков, но в голубых контактных линзах. Надо отметить, что новый цвет глаз поп-звезде к лицу. Бритни Спирс стала более спокойной. Она не делает новых татуировок, не называет себя "Антихристом", как это было в клинике, и не пытается больше покончить с собой. Девушка встречается с подружками, ходит на уроки по хип-хопу в танцевальную студию и наносит экстренные визиты врачам. Как пишет издание "US Weekly", недавно певица сломала зуб, и по ей пришлось срочно отправиться к дантисту. Какие-либо прогнозы по поводу дальнейшего развития ситуации пока давать рано. По мнению специалистов, должно пройти еще много времени, прежде чем Бритни Спирс сможет вернуться к полноценной жизни. "Это пожет занять от полугода до года, - говорит Клер Вайсман, специалист по работе с зависимыми людьми, - Все это время она будет очень уязвима, не только в психологическом плане, но и в химическом тоже... За последние три года ее телу пришлось перенести "взлеты и падения", связанные с беременностями, диетами и разводами. Все это может привести к химическому дисбалансу в организме. Ей нужно с годик провести вдали от всего и всех, чтобы она могла хотя бы привести себя в порядок".