15-метровый Майкл Джексон будет стрелять лазерами по самолетам

Майкл Джексон рассматривает возможность установки в пустыне рядом с Лас-Вегасом собственной копии-робота высотой 50 футов (около пятнадцати метров). Певцу были предоставлены эскизы робота, и он одобрил их. Дизайнером робота стал Андре Ван Пьер, разработавший сценический костюм космонавта для вокалиста группы U2 Боно. "Робот будет стрелять лазерами, лучи которых будут видны пассажирам самолетов, подлетающих к городу. Неон прекрасен, но слишком старомоден" - заявил Майк Лакмэн, бизнес-партнер Ван Пьера. Кроме того, дизайнер создал наброски сценического шоу, которое будет построено в форме видеоигры: зрителям дадут возможность управлять гигантским роботом. "Майкл взглянул на наброски, и они ему понравились" - сообщил Лакмэн. Напомним, что Джексон поселился в Лас-Вегасе в декабре 2006 года, после возвращения из Бахрейна.