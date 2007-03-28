Гитарист U2 пожертвовал любимую гитару на благотворительность

Эдж (The Edge), гитарист группы U2, выставил свою любимую гитару на благотворительный аукцион Music Rising, целью которого является сбор пожертвований для восстановления музыкального оборудования, уничтоженного ураганом "Катрина", сообщает Associated Press. Лотом стала гитара Gibson Les Paul 1975 года выпуска. Музыкант пользовался этим инструментом во время концертов и в студии на протяжении всей истории группы U2. "Я хотел отдать что-то, что много для меня значит, по чему я буду скучать" - заявил Эдж. Остальные участники U2 также поделились своими ценностями: Адам Клейтон пожертвовал бас-гитару, Ларри Маллен - пару барабанов, а вокалист Боно - солнечные очки от Armani. Всего на аукцион будет выставлено около двухсот предметов. Кроме упомянутого инструмента, в качестве лотов будут представлены саксофон, подписанный лично бывшим президентом Биллом Клинтоном, гитара, на которой играл Джими Хендрикс, и оригинальный контракт Элвиса Пресли со звукозаписывающей компанией. Из лотов будет собрана экспозиция, которую покажут в Лос-Анжелесе, Дублине и Лондоне. Сам аукцион состоится 21 апреля 2007 года в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке. Предполагается, что конечная цена гитары Эджа будет находиться в интервале от 60000 до 80000 долларов США.