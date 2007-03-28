«Фабрика» довела Зару до депрессии

Певица Зара еще до того, как попасть на знаменитый телепроект "Фабрика звезд", была уже достаточно известной исполнительницей в родном Санкт-Петербурге. Однако девушке хотелось добиться еще больших результатов, и она решилась на участие в проекте. "Папа был против! Мама находилась в растерянности, - вспоминает певица. - Меня все отговаривали от "Фабрики"»: девять человек из десяти моих друзей и знакомых... Но что-то сверху меня вело. Батюшка Ипполит благословил меня на эту "Фабрику". Он служит в церкви в Коломягах, где меня крестили. Вообще в Петербурге достаточно скептически относились к тому, что я пошла на "Фабрику": как, мол, она могла, состоявшаяся певица, собирает полные залы, а появится среди "полуфабрикатов"... Помню, как в тумане пришла на кастинг. Теперь, уже пройдя "фабричную" школу, Зара признается: "Фабрика звезд" довела ее до депрессии. "Помню, как плакала, когда нас из концертной студии Останкино повели в "Звездный дом" и охранники не разрешили даже с мамой попрощаться... Проснувшись в "Звездном доме", я ужаснулась, мол, где я? - делится воспоминаниями певица. - Стала судорожно вспоминать: что же произошло? И тут поняла, что я попала! В прямом и переносном смысле, попала на Ти-Ви! Первые две недели никак не могла выйти из депрессии, - признается артистка. - Просидела на скамейке, что сзади была, в массовке". Зато теперь Зара уже не жалеет о том, что вообще ввязалась в эту авантюру, пишет "Смена". "Благодаря "Фабрике" я спела дуэты со своими любимыми артистами: Валерием Меладзе, "Хором Турецкого" (причем дважды), Филиппом Киркоровым, Авраамом Руссо... Что уж тут жалеть?! За время "Фабрики" много чего происходило. Например, я заболела гайморитом. Там же кондиционеры, чистого воздуха нет, то жарко, то холодно. Мне все говорили: пройдет, пройдет. В итоге запустила простуду так, что меня положили в Боткинскую больницу. Пришлось пропустить концерт военных песен, так обидно было..." Молодая певица уже свыклась с мыслью о том, что за популярность приходится платить не только своим здоровьем, но и нервами. "Знающие люди объяснили: "Зара, ты должна быть готова, это плата за популярность (как бы пафосно это ни звучало!), обратная сторона медали! Где бы ты ни появлялась, кто бы случайно с тобой ни сфотографировался (часто даже фотомонтажом пользуются), будь готова, что это увидят все!" Поначалу со мной чуть ли не истерики были, я очень переживала: хочу, чтобы мною интересовались как певицей, как творческой личностью!.. Но мне говорили: а про кого сейчас пишут как о творческой единице, назови мне хоть одного такого артиста? Даже про замечательную певицу Тамару Гвердцители написали, только когда она вышла замуж и когда развелась... Знаете, Москва меня закалила, внутри я стала собраннее, жестче".