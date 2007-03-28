Подробности Love-story Брюса Уиллиса и Кортни Лав

Голливудская общественность смакует очередную интригующую Love-story. Поговаривают, что "Крепкий орешек" Брюс Уиллис встречается… с Кортни Лав! Слухи поползли после того, как парочку заприметили в ночном клубе Roxy на бульваре Сансет. Уиллис отмечал там свое 52-летие на прошлой неделе. Источник рассказал нью-йоркскому изданию Daily's News: "Они растворились друг в друге и ничего не замечали вокруг себя. Они вели себя, как обычно ведут себя влюбленные на первой неделе ухаживаний". Однако, по словам представителей обоих сторон, ни о каких романтических отношениях и речи быть не может. "Они просто поприветствовали друг друга и разошлись", - утверждает представитель Кортни. Пресс-секретарь Уиллиса не считает целесообразным даже давать комментарии. На прошлой неделе актер был занят на съемках комедии "Что случилось?" (What Just Happened?) с Робертом де Ниро во главе. Де Ниро сыграет в комедии роль отчаявшегося режиссера, пытающегося прийти в себя после развода с женой (Райт Пенн) и предательства главы киностудии. Брюсу Уиллису досталась завидная роль - сыграть самого себя. Тем временем, совсем недавно актера заподозрили в близких отношениях с актрисой Донной Д’Эррико. Впрочем, романтические похождения Уиллиса можно понять. Не так давно в прессе появились сообщения, что его бывшая супруга ждет ребенка. По утверждению некоторых таблоидов, у 44-летней актрисы Деми Мур и ее молодого супруга Эштона Катчера будет малыш. Журналисты отмечают, что актриса с аппетитом поглощает калорийные блюда, рекомендованные ей личным гинекологом, и категорически отказывается от алкогольных напитков. Кроме того, дочь Деми, Таллулу, уже видели выбирающей одежду для новорожденных в детских магазинах. Что остается Уиллису? Правильно, скрашивать одиночество обществом интересных дам.