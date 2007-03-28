Анна Николь Смит ненавидела секс

В один день с обнародованием истинных причин смерти Анны Николь Смит с интернет-аукциона eBay были проданы личные дневники умершей фотомодели. Пожелавший остаться неизвестным поклонник звезды "Playboy" купил откровения Смит за 500 тыс. долларов. Как сообщает РБК, он собирается использовать дневники в качестве основы для написания книги. Дневники Анны Николь, которые она вела с 1992 по 1994 год, были найдены уборщиком в ее апартаментах в Лос-Анджелесе. Примечательная запись содержится в первом дневнике, датированном 1992 годом: "Я ненавижу мужчин, которые все время хотят секса. Я ненавижу секс". Во втором дневнике Смит рассказывает о болезни своего мужа-миллиардера Ховарда Маршалла, умершего в 1995 году в возрасте 90 лет. В нем же Смит делает много записей с обращениями к Богу.