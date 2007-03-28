Дженнифер Энистон порадовала Америку лесбийской сценой (ФОТО)

"Друзья" все еще друзья. Особенно Джен Энистон и и Кортни Кокс. Свершилось. Американские телезрители дождались нашумевшего эпизода сериала "Грязь" (Dirt), где закадычные подруги-актрисы Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) и Кортни Кокс (Courteney Cox) изображают лесбийский поцелуй. Отзывы неоднозначные, но, в основном, все жалуются, что сцена была "короткой и неудолетворительной". Впрочем, если посмотреть видеоролик, то приходится согласиться, что поцелуй вышел уж слишком пуританским и совсем негрязным, как для сериала с таким названием. Джен сыграла в финальном сезоне сериала редактора журнала - ярую лесбиянку и соперницу героини Кокс на профессиональном поприще. Кстати, это не первый лесбийский опыт Энистон на ТВ - в сериале "Друзья" в сезоне 2004 года она целовалась с актрисой Вайноной Райдер (Winona Ryder). Что же касается других "Друзей", то они тоже все еще друзья. Об этом свидетельствует недавняя встреча звезд одноименного сериала Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лизы Кудроу (Lisa Kudrow - играла в "Друзьях" Фиби Буффе) в ресторане Il Sole в Западном Голливуде. Энистон посидела с девочками не долго, и ускользнула от папарацци через черных ход. А Кокс с Кудроу остались в ресторане в компании еще одной своей подруги.